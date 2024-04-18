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Конгрессвумен украинского происхождения Спартц поддержит только летальную помощь, а не «выделение наличных»
Конгрессвумен украинского происхождения Спартц поддержит только летальную помощь, а не «выделение наличных»https://racurs.ua/n194504-kongressvumen-ukrainskogo-proishojdeniya-spartc-podderjit-tolko-letalnuu-pomosch-a-ne-vydelenie.htmlРакурс
Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц також вносить правки в законопроєкт.
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17 квітня республіканка заявила, що підтримає тільки летальну допомогу, а не «виділення готівки».
У законопроєкті є пропозиція надати економічну допомогу в борг — його зможе потім «пробачити» президент. Так ось сьогодні вже Спартц вважає, що без схвалення Конгресом таке «пробачення» має бути забороненим.
Також політикиня виступає за скасування положення про допомогу біженцям.
У Твіттері нагадують, що сама Спартц із Чернігівщини, а потім переїхала в обласний центр. Саме туди, де уранці 17 квітня росіяни вдарили трьома «Іскандерами» і вбили 18 людей.
«Ракурс» раніше повідомляв, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін вносить суперечливі правки в законопроєкт допомоги Україні: пропонує, наприклад, закрити «біолабораторії» в Україні. Чи відправити Зеленського у відставку.
На цьому тлі конгресмен Московіц висунув свою правку. він каже, що Тейлор Грін треба призначити спеціальною представницею путіна в США.
Rep. Moskowitz’s amendments to the Ukraine aid bill:
1. Rename Marjorie Taylor-Greene's office to the Neville Chamberlain Room
2. Appoint Marjorie Taylor-Greene as Vladimir Putin’s Special Envoy to the US pic.twitter.com/Ep6Pfq6Vo7
— Kareem Rifai � (@KareemRifai) April 18, 2024