Конгрессвумен украинского происхождения Спартц поддержит только летальную помощь, а не «выделение наличных»

Rep. Moskowitz’s amendments to the Ukraine aid bill:



1. Rename Marjorie Taylor-Greene's office to the Neville Chamberlain Room



2. Appoint Marjorie Taylor-Greene as Vladimir Putin’s Special Envoy to the US pic.twitter.com/Ep6Pfq6Vo7

— Kareem Rifai � (@KareemRifai) April 18, 2024