Конгрессвумен украинского происхождения Спартц поддержит только летальную помощь, а не «выделение наличных»

https://racurs.ua/n194504-kongressvumen-ukrainskogo-proishojdeniya-spartc-podderjit-tolko-letalnuu-pomosch-a-ne-vydelenie.html

Ракурс

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц також вносить правки в законопроєкт.

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17 квітня республіканка заявила, що підтримає тільки летальну допомогу, а не «виділення готівки».

У законопроєкті є пропозиція надати економічну допомогу в борг — його зможе потім «пробачити» президент. Так ось сьогодні вже Спартц вважає, що без схвалення Конгресом таке «пробачення» має бути забороненим.

Також політикиня виступає за скасування положення про допомогу біженцям.

У Твіттері нагадують, що сама Спартц із Чернігівщини, а потім переїхала в обласний центр. Саме туди, де уранці 17 квітня росіяни вдарили трьома «Іскандерами» і вбили 18 людей.

«Ракурс» раніше повідомляв, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін вносить суперечливі правки в законопроєкт допомоги Україні: пропонує, наприклад, закрити «біолабораторії» в Україні. Чи відправити Зеленського у відставку.

На цьому тлі конгресмен Московіц висунув свою правку. він каже, що Тейлор Грін треба призначити спеціальною представницею путіна в США.