Конгресвумен українського походження Спартц підтримає тільки летальну допомогу, а не «виділення готівки»

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц також вносить правки в законопроєкт.

.

17 квітня республіканка заявила, що підтримає тільки летальну допомогу, а не «виділення готівки».

У законопроєкті є пропозиція надати економічну допомогу в борг — його зможе потім «пробачити» президент. Так ось сьогодні вже Спартц вважає, що без схвалення Конгресом таке «пробачення» має бути забороненим.

Також політикиня виступає за скасування положення про допомогу біженцям.

У Твіттері нагадують, що сама Спартц із Чернігівщини, а потім переїхала в обласний центр. Саме туди, де уранці 17 квітня росіяни вдарили трьома «Іскандерами» і вбили 18 людей.

«Ракурс» раніше повідомляв, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін вносить суперечливі правки в законопроєкт допомоги Україні: пропонує, наприклад, закрити «біолабораторії» в Україні. Чи відправити Зеленського у відставку.

На цьому тлі конгресмен Московіц висунув свою правку. він каже, що Тейлор Грін треба призначити спеціальною представницею путіна в США.

Rep. Moskowitz’s amendments to the Ukraine aid bill:



1. Rename Marjorie Taylor-Greene's office to the Neville Chamberlain Room



2. Appoint Marjorie Taylor-Greene as Vladimir Putin’s Special Envoy to the US pic.twitter.com/Ep6Pfq6Vo7

— Kareem Rifai � (@KareemRifai) April 18, 2024