Вибори, свобода віри та закриття біолабораторій - трампістка внесла проросійські правки до закону про допомогу

https://racurs.ua/ua/n194495-vybory-svoboda-viry-ta-zakryttya-biolaboratoriy-trampistka-vnesla-prorosiyski-pravky-do-zakonu.html

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Голосування закону про допомогу США Україні знову під загрозою. Республіканка Марджорі Тейлор Грін внесла до останнього законопроєкту про допомогу Україні низку правок, які повторюють наративи російської пропаганди.

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Грін запропонувала заборонити фінансування для допомоги Україні «до проведення в Україні вільних і чесних виборів», «поки в Україні не припиниться переслідування християн» та «поки Україна не закриє всі біолабораторії».

Членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін запропонувала серію дивних поправок у законопроєкт про підтримку України, пише «Європейська правда».

Одна із них вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в ЗСУ

Інша поправка Грін полягає у тому, що Україна повинна «закрити всі свої біолабораторії» й надати усі дані про такі «дослідження»

Інші поправки вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду, та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, «доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори»

Поправки навряд чи отримають підтримку серед колег Грін. Її антиукраїнські дії викликають критику також серед її однопартійців. У Fox News опублікували колонку із заголовком «Марджорі Тейлор Грін — ідіотка. Вона намагається зруйнувати Республіканську партію».

Історія питання

Спікер Майк Джонсон оприлюднив текст законопроєктів щодо допомоги України та вимоги до адміністрації Байдена. Спікер сигналізував, що документи можуть поставити на голосування вже цього тижня.

Джонсон очікує, що голосування щодо остаточного ухвалення цих законопроєктів відбудеться в суботу ввечері.

Президент США Джо Байден підтримав законопроєкт про допомогу Україні.