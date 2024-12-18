В Пентагоні припускають, що не встигнуть використати всі залишкові кошти на збройну підтримку України

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В Пентагоні припускають, що не встигнуть використати всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA, і частину суми успадкує адміністрація Трампа.

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Про це пише у своїх соцмережах журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

За його словами, ідеться про 5,6 млрд дол.

Ймовірно, невикористаною може залишитись частина коштів, які виявили внаслідок перерахунків — на додачу до того, що схвалив Конгрес. Наразі це близько $2 млрд із $5,6 млрд. Те, що їх можуть не освоїти, в Пентагоні допускали раніше — але уникали прямих відповідей на наші запитання. «Схвалене Конгресом використаємо, а решту спробуємо, але побачимо, як буде, — пише Яриш.

За його словами, кошти на програму USAI, за якою США замовляють виготовлення зброї для України у виробників, в Пентагоні збираються використати всі до 20 січня. Зараз тут залишається ще близько 1,2 млрд дол.

Водночас чинна влада США вірить, що Україні для боротьби до кінця 2025 року вистачить військової допомоги, яку Штати вже надали або планують надати до кінця каденції Джо Байдена. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Чиновник порадив звернутися до Міністерства оборони США щодо конкретики про відсоток уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати.

У листопаді Пентагон повідомляв, що у нього ще є 7,1 млрд дол. для України за президентською програмою постачання озброєння PDA і ще близько 2,1−2,2 млрд дол. за програмою фінансування USAI. За першою програмою допомога швидко надається зі складів Міноборони, друга — фактично оборонні замовлення й потребують більшого часу на виготовлення та постачання.

З того часу США надавали Україні допомогу, зокрема, на 988 млн дол., 725 млн дол. та 500 млн дол.