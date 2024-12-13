Пентагон здійснить історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну

https://racurs.ua/ua/n202113-pentagon-zdiysnyt-istorychnu-sprobu-perekynuty-velycheznu-kilkist-zbroyi-v-ukrayinu.html

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Протягом наступних п’яти тижнів міністерство оборони США здійснять історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну.

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Представник адміністрації сказав, що за цей час вони планують передати сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості.

Вкладаються ресурси у те, щоб передати раніше оголошену зброю.

Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п’яти тижнів. Відсьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості, — сказав для CNN представник адміністрації.

Повідомляється, що координацію відомств у питанні доставляння зброї очолює радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Проте чиновник вважає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. Співрозмовник, знайомий із цим питанням, сказав, що акцент адміністрації Байдена на питанні «розв'язання проблем з персоналом» — частина масштабнішого поштовху, щоб покращити позицію України перед 2025 роком.

11 грудня Держдеп США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад 266 млн дол.

12 грудня повідомлялося, що Байден схвалив новий пакет допомоги для України на 500 млн дол. Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що до нього увійдуть: