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Пентагон здійснить історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну

Пентагон здійснить історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну

13 гру 2024, 08:33
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Протягом наступних п’яти тижнів міністерство оборони США здійснять історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну.


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Представник адміністрації сказав, що за цей час вони планують передати сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості.

Вкладаються ресурси у те, щоб передати раніше оголошену зброю.

Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п’яти тижнів. Відсьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості, — сказав для CNN представник адміністрації.

Повідомляється, що координацію відомств у питанні доставляння зброї очолює радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Проте чиновник вважає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. Співрозмовник, знайомий із цим питанням, сказав, що акцент адміністрації Байдена на питанні «розв'язання проблем з персоналом» — частина масштабнішого поштовху, щоб покращити позицію України перед 2025 роком.

11 грудня Держдеп США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад 266 млн дол.

12 грудня повідомлялося, що Байден схвалив новий пакет допомоги для України на 500 млн дол. Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що до нього увійдуть:

  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

  • безпілотні літальні апарати (UAS);

  • захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);

  • високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

  • легкі тактичні машини;

  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї,

  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

  • важкі протитанкові ракети (TOW);

  • боєприпаси для стрілецької зброї;

  • гранати і тренувальне обладнання;

  • обладнання і боєприпаси для підривних робіт;

  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

Джерело: Ракурс


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