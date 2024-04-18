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Ракурс
Зеленский наградил Делона орденом "За заслуги перед Украиной"

Зеленский наградил Делона орденом «За заслуги перед Украиной»

18 апр 2024, 21:49
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Президент Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом «За заслуги перед Україною».


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Про це оголосив 18 квітня посол України у Франції Вадим Омельченко в прямому ефірі на TV5MONDE.

Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.

Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв’ю з президентом Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

Источник: Ракурс


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