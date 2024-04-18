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Зеленський нагородив Делона орденом "За заслуги перед Україною"
Зеленський нагородив Делона орденом «За заслуги перед Україною»https://racurs.ua/ua/n194505-zelenskyy-nagorodyv-delona-ordenom-za-zaslugy-pered-ukrayinou.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом «За заслуги перед Україною».
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Про це оголосив 18 квітня посол України у Франції Вадим Омельченко в прямому ефірі на TV5MONDE.
Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.
Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв’ю з президентом Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.
L’ambassadeur d’Ukraine en France Vadym Omelchenko annonce en direct à @viguier_cyril sur @TV5MONDE que le Président Volodymyr Zelensky @zelenskyyua décerne la «l'ordre du mérite Ukrainien «à Alain Delon. Un geste rarissime et inédit à l'égard d’un étranger. pic.twitter.com/0QBTxDMr30
— TV5MONDE PRO (@TV5MONDE_pro) April 18, 2024