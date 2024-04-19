G7 введет санкции против третьих стран, помогающих россии. Фото:

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«Велика сімка» планує запровадити санкції проти третіх країн, які допомагають росії ухилятися від уже наявних санкцій.

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G7 продовжить протидіяти в тісній співпраці з третіми країнами будь-яким спробам обійти санкції та експортні обмеження. Країни-члени закликали фінансові установи утриматися від підтримки російської оборонно-промислової бази. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ членів G7.

Також санкції будуть запроваджені проти компаній та приватних осіб з третіх країн, які допомагають країні-агресору купувати інструменти та інше обладнання, що сприяє виробництву російської зброї.

І ми вживемо відповідних кроків, які відповідають нашій правовій системі, щоб присікти і стримати таку поведінку, — зазначили у «Великий сімці».

Крім того, у G7 пообіцяли продовжити чинити суттєвий тиск на доходи рф від енергетичного та інших секторів.

Нагадаємо, 23 лютого Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії. До списків потрапили ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Санкції направлені на військову та оборонну промисловість і тих, хто причетний до поставок зброї з КНДР. Окремо вказано, що нові санкції допоможуть «обмежити доступ» російському ВПК до компонентів для безпілотників.

Зараз Євросоюз працює над 14-м пакетом антиросійських санкцій.