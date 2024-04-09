ЄС готує 14-й пакет санкцій проти росії

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У ЄС розповіли про роботу над 14-м пакетом санкцій проти росії.

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Про це віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс заявив 9 квітня під час виступу на заході групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європейському парламенті, повідомив Bloomberg.

Він, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням — наприклад у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти, — додав Домбровскіс.

Також, зазначив віцеголова Єврокомісії, відомство вивчає способи протидіяти обходу санкцій через дочірні компанії західних країн, які працюють за межами Європи.

23 лютого Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії.

До списків потрапили ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Санкції направлені на військову та оборонну промисловість і тих, хто причетний до поставок зброї з КНДР. Окремо вказано, що нові санкції допоможуть «обмежити доступ» російському ВПК до компонентів для безпілотників.

Також обмеження спрямовані проти представників судової влади, політиків і осіб, відповідальних за депортацію і «перевиховання» українських дітей.

Серед підсанкційних компаній є такі, що розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд, Туреччина) і допомагали росії обходити санкції. Інші — російські компанії, причетні до розробок та постачання електронних компонентів для російського оборонно-промислового комплексу.