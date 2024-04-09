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Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію - це ідея Сирського
Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію — це ідея Сирськогоhttps://racurs.ua/ua/n194204-demobilizaciu-vykluchyly-iz-zakonoproiektu-pro-mobilizaciu-ce-ideya-syrskogo.htmlРакурс
Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію, розглянуть окремо.
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Про це розповіли УП джерела в оборонному комітеті.
Пр те, що з нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби, LIGA.net повідомила нардепка від «Голосу» Соломія Бобровська, член парламентського комітету з нацбезпеки й оборони.
Виключення питання демобілізації із законопроєкту нібито ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який УП має в розпорядженні, Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.
Обговорення відповідного питання відбулося на засіданні Кабміну 9 квітня.
Окремі положення законопроекту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті.
Нардеп Ірина Геращенко у Фейсбук написала, що монобільшість у раді 10 квтіня планує винести в залу законопроєкт про мобілізацію.
Ще й досі триває комітет, де утрясають поправки. Як можна заходити в розгляд питання, коли депутати не встигнуть отримати на руки таблицю- питання риторичне. Хоч воно стосується мільйонів українців і їх родин… Місяць комітет працював над правками, а потім все скасував, очевидно, під тиском ОП. В тому числі і демобілізацію. Хоч в першому читанні ця норма була… Чому ж Верховний головнокомандувач не озвучить цю позицію публічно? — написала Геращенко.