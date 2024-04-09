Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации – это идея Сырского

https://racurs.ua/n194204-demobilizaciu-iskluchili-iz-zakonoproekta-o-mobilizacii-eto-ideya-syrskogo.html

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Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію, розглянуть окремо.

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Про це розповіли УП джерела в оборонному комітеті.

Пр те, що з нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби, LIGA.net повідомила нардепка від «Голосу» Соломія Бобровська, член парламентського комітету з нацбезпеки й оборони.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту нібито ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який УП має в розпорядженні, Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

Обговорення відповідного питання відбулося на засіданні Кабміну 9 квітня.

Окремі положення законопроекту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті.

Нардеп Ірина Геращенко у Фейсбук написала, що монобільшість у раді 10 квтіня планує винести в залу законопроєкт про мобілізацію.