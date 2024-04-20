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Российскую управляемую авиабомбу обезвредили в Харьковской области, скриншот видео
На Харьковщине обезвредили авиабомбу, попавшую в помещение с людьми (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194548-na-harkovschine-obezvredili-aviabombu-popavshuu-v-pomeschenie-s-ludmi-video.htmlРакурс
На Харківщині у Золочівській громаді піротехніки ДСНС вилучили та знищили керовану авіабомбу КАБ-250.
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Про це сьогодні, 20 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Авіабомба поцілила у цивільне приміщення, де працювали люди. На щастя не здетонувала, — наголошують у ДСНС.
Піротехніки за допомогою спецтранспорту вилучили та перевезли бомбу за межу населеного пункту та знищили її.