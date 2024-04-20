Російську керовану авіабомбу знешкодили на Харківщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194548-na-harkivschyni-zneshkodjeno-aviabombu-yaka-vluchyla-v-prymischennya-z-ludmy-video.html

Ракурс

На Харківщині у Золочівській громаді піротехніки ДСНС вилучили та знищили керовану авіабомбу КАБ-250.

.

Про це сьогодні, 20 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Авіабомба поцілила у цивільне приміщення, де працювали люди. На щастя не здетонувала, — наголошують у ДСНС.

Піротехніки за допомогою спецтранспорту вилучили та перевезли бомбу за межу населеного пункту та знищили її.