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Ракурс
У кремлі вважають, що гауляйтери розкрадають гроші на ремонтах пам’ятників, фото: ЦНС

Кремль надіслав на ТОТ перевіряючих через розкрадання коштів на пам’ятниках Другої світової

20 кві 2024, 12:45
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У кремлі вважають, що гауляйтери розкрадають гроші на ремонтах пам’ятників на тему «вітчизняної війни».


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На тимчасово окуповані території Луганщини прибула перевірка з кремля, щоб перевірити ці факти. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У ЦНС наголошують, що вся цінність так званого «русского міра» закінчується для його прихильників на питаннях грошей.

Так, росіяни міфологізують Другу світову війну з метою подальшої мілітаризації населення для загарбницької політики кремля. Проте більше ніж «пам'ять про дідів» ворог любить гроші, — вказано в повідомленні. —  В результаті на ТОТ Луганської Області прибули працівники слідчого комітету з Москви, які розслідують факти розкрадання коштів місцевою владою на ремонтах пам’ятників до 9 травня.

Джерело: Ракурс


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