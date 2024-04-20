Кремль надіслав на ТОТ перевіряючих через розкрадання коштів на пам’ятниках Другої світовоїhttps://racurs.ua/ua/n194547-kreml-nadislav-na-tot-pereviryauchyh-cherez-rozkradannya-koshtiv-na-pam-yatnykah-drugoyi-svitovoyi.htmlРакурс
У кремлі вважають, що гауляйтери розкрадають гроші на ремонтах пам’ятників на тему «вітчизняної війни».
На тимчасово окуповані території Луганщини прибула перевірка з кремля, щоб перевірити ці факти. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У ЦНС наголошують, що вся цінність так званого «русского міра» закінчується для його прихильників на питаннях грошей.
Так, росіяни міфологізують Другу світову війну з метою подальшої мілітаризації населення для загарбницької політики кремля. Проте більше ніж «пам'ять про дідів» ворог любить гроші, — вказано в повідомленні. — В результаті на ТОТ Луганської Області прибули працівники слідчого комітету з Москви, які розслідують факти розкрадання коштів місцевою владою на ремонтах пам’ятників до 9 травня.