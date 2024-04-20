У кремлі вважають, що гауляйтери розкрадають гроші на ремонтах пам’ятників, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n194547-kreml-nadislav-na-tot-pereviryauchyh-cherez-rozkradannya-koshtiv-na-pam-yatnykah-drugoyi-svitovoyi.html

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У кремлі вважають, що гауляйтери розкрадають гроші на ремонтах пам’ятників на тему «вітчизняної війни».

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На тимчасово окуповані території Луганщини прибула перевірка з кремля, щоб перевірити ці факти. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У ЦНС наголошують, що вся цінність так званого «русского міра» закінчується для його прихильників на питаннях грошей.