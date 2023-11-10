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Ракурс
Кремль скасовує доплати колаборантам, фото: MK.ru

Колаборантам скасовують доплати за «роботу у складних умовах»

10 лис 2023, 09:57
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У кремлі вирішили прибрати надбавку для працівників окупаційних адміністрацій за роботу у «складних умовах».


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Відтак зарплата деяких «посадовців» знизиться у півтора рази, при цьому зміни стосуються саме колаборантів. Відрядженні росіяни будуть отримувати доплати, адже їх у москві цінують більше, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає безробіття й борги за виплатами зарплати.

Зокрема борги є навіть перед сами працівниками окупаційних адміністрацій. Відтак колаборанти стали заручниками ситуації за яку самі несуть відповідальність. Й відповідальність вони понесуть незалежно від їх бажання, адже Рух опору знає де вони й чим займаються, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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