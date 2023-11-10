Колаборантам скасовують доплати за «роботу у складних умовах»

Кремль скасовує доплати колаборантам, фото: MK.ru

https://racurs.ua/ua/n189191-kolaborantam-skasovuut-doplaty-za-robotu-u-skladnyh-umovah.html

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У кремлі вирішили прибрати надбавку для працівників окупаційних адміністрацій за роботу у «складних умовах».

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Відтак зарплата деяких «посадовців» знизиться у півтора рази, при цьому зміни стосуються саме колаборантів. Відрядженні росіяни будуть отримувати доплати, адже їх у москві цінують більше, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає безробіття й борги за виплатами зарплати.