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Захисники України ліквідували вже понад 309 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

800 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

10 лис 2023, 09:21
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 309 тис. 520 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 317 танків;
  • 10 тис. 17 бойових броньованих машин;
  • 7 тис. 489 одиниць артилерійських систем;
  • 877 одиниць РСЗВ;
  • 578 одиниць засобів ППО;
  • 322 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 595 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 558 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 876 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 60 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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