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У кримському Чорноморську сталися прильоти у Чорноморську по казармах окупантів, фото: «Ресурсний центр ГУРТ»
У Криму сталися прильоти по казармах окупантів у Чорноморську — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189188-u-krymu-stalysya-pryloty-po-kazarmah-okupantiv-u-chornomorsku-zmi-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 10 листопада, сталися прильоти по казармах російських загарбників у Чорноморську.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Крымский ветер».
Зазначається, що, за словами, очевидців, сталися чотири-п'ять прильотів.
Також під удар могли потрапити розташовані там два катери.
В Чорноморському рятувальники розбирають завали казарми, якою був приліт, повідомляють наші підписники, — вказано в повідомленні. — І водолази розпочали роботу в морі. Схоже, катери теж потрапили під удар.
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