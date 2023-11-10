У кримському Чорноморську сталися прильоти у Чорноморську по казармах окупантів, фото: «Ресурсний центр ГУРТ»

https://racurs.ua/ua/n189188-u-krymu-stalysya-pryloty-po-kazarmah-okupantiv-u-chornomorsku-zmi-video.html

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У тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 10 листопада, сталися прильоти по казармах російських загарбників у Чорноморську.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Крымский ветер».

Зазначається, що, за словами, очевидців, сталися чотири-п'ять прильотів.

Також під удар могли потрапити розташовані там два катери.