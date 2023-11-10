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В крымском Черноморске произошли прилеты в Черноморске по казармам оккупантов, фото: «Ресурсный центр ГУРТ»
В Крыму произошли прилеты по казармам оккупантов в Черноморске — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189188-v-krymu-proizoshli-prilety-po-kazarmam-okkupantov-v-chernomorske-smi-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 10 листопада, сталися прильоти по казармах російських загарбників у Чорноморську.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Крымский ветер».
Зазначається, що, за словами, очевидців, сталися чотири-п'ять прильотів.
Також під удар могли потрапити розташовані там два катери.
В Чорноморському рятувальники розбирають завали казарми, якою був приліт, повідомляють наші підписники, — вказано в повідомленні. — І водолази розпочали роботу в морі. Схоже, катери теж потрапили під удар.
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