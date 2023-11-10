Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В крымском Черноморске произошли прилеты в Черноморске по казармам оккупантов, фото: «Ресурсный центр ГУРТ»

В Крыму произошли прилеты по казармам оккупантов в Черноморске — СМИ (ВИДЕО)

10 ноя 2023, 08:24
999

У тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 10 листопада, сталися прильоти по казармах російських загарбників у Чорноморську.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Крымский ветер».

Зазначається, що, за словами, очевидців, сталися чотири-п'ять прильотів.

Також під удар могли потрапити розташовані там два катери.

В Чорноморському рятувальники розбирають завали казарми, якою був приліт, повідомляють наші підписники, — вказано в повідомленні. — І водолази розпочали роботу в морі. Схоже, катери теж потрапили під удар.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров