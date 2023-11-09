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Ракурс
Утренний удар по оккупантам в Скадовске. Фото:

Подробности удара по оккупантах в Скадовске раскрыли СМИ (ФОТО)

9 ноя 2023, 17:49
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Удар Збройних сил України по базі окупантів у Скадовську Херсонської області призвів до ліквідації високопоставлених російських офіцерів.


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Вибухом було зруйновано другий поверх двоповерхового цегляного будинку. Декілька високопоставлених офіцерів армії російської федерації загинули. Про це 9 листопада журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов повідомив у Twitter.

Посилаючись на кілька російських та українських джерел він повідомив, що зумів геолокувати місце удару й координати будівлі. Зруйноване вибухом приміщення знаходиться на вулиці Портовій. Журналіст припустив, що удар було завдано реактивною системою залпового вогню HIMARS.

Окупаційна влада заявляла нібито про 11 постраждалих з «травмами різної тяжкості». Однак російський Слідчий комітет визнав, що внаслідок удару є загиблі.

Нагадаємо, зранку 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи. Приліт відбувся по місцю базування окупантів в будівлі колишнього колгоспу «Радянська Україна» на розі Гагаріна та Портової.

Источник: Ракурс


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