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Окупований Скадовськ - потужно прилетіло по штабу російських військ
Окупований Скадовськ — потужно прилетіло по штабу російських військ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189163-okupovanyy-skadovsk-potujno-pryletilo-po-shtabu-rosiyskyh-viysk-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Скадовську зранку 9 листопада пролунали вибухи.
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що там зафіксували приліт по місцю базування окупантів в будівлі колишнього колгоспу «Радянська Україна» на розі Гагаріна та Портової.
У соцмережах публікують фото, ймовірно, з місця удару.
Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та 5 «хороших русскіх», — додає він.
Призначена московитами «влада» Херсонської області підтвердила ракетний удар по Скадовську.
Окупанти стверджують, що одну ракету збила ППО, а друга нібито влучила до приватного сектору, пошкодивши кілька будинків. Госпіталізовано семеро людей, при цьому «дані за наслідками обстрілу уточнюються», кажуть росіяни.
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