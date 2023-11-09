Окупований Скадовськ - потужно прилетіло по штабу російських військ

https://racurs.ua/ua/n189163-okupovanyy-skadovsk-potujno-pryletilo-po-shtabu-rosiyskyh-viysk-foto.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Скадовську зранку 9 листопада пролунали вибухи.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що там зафіксували приліт по місцю базування окупантів в будівлі колишнього колгоспу «Радянська Україна» на розі Гагаріна та Портової.

У соцмережах публікують фото, ймовірно, з місця удару.

Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та 5 «хороших русскіх», — додає він.

Призначена московитами «влада» Херсонської області підтвердила ракетний удар по Скадовську.

Окупанти стверджують, що одну ракету збила ППО, а друга нібито влучила до приватного сектору, пошкодивши кілька будинків. Госпіталізовано семеро людей, при цьому «дані за наслідками обстрілу уточнюються», кажуть росіяни.