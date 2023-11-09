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Оккупированный Скадовск – мощно прилетело по штабу российских войск
Оккупированный Скадовск — мощно прилетело по штабу российских войск (ФОТО)https://racurs.ua/n189163-okkupirovannyy-skadovsk-moschno-priletelo-po-shtabu-rossiyskih-voysk-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Скадовську зранку 9 листопада пролунали вибухи.
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що там зафіксували приліт по місцю базування окупантів в будівлі колишнього колгоспу «Радянська Україна» на розі Гагаріна та Портової.
У соцмережах публікують фото, ймовірно, з місця удару.
Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та 5 «хороших русскіх», — додає він.
Призначена московитами «влада» Херсонської області підтвердила ракетний удар по Скадовську.
Окупанти стверджують, що одну ракету збила ППО, а друга нібито влучила до приватного сектору, пошкодивши кілька будинків. Госпіталізовано семеро людей, при цьому «дані за наслідками обстрілу уточнюються», кажуть росіяни.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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