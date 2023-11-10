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Защитники Украины ликвидировали более 309 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
800 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189190-800-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 309 тис. 520 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 317 танків;
- 10 тис. 17 бойових броньованих машин;
- 7 тис. 489 одиниць артилерійських систем;
- 877 одиниць РСЗВ;
- 578 одиниць засобів ППО;
- 322 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 595 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 558 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 876 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 60 одиниць спеціальної техніки.
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