Коллаборантам отменяют доплаты за «работу в сложных условиях»https://racurs.ua/n189191-kollaborantam-otmenyaut-doplaty-za-rabotu-v-slojnyh-usloviyah.htmlРакурс
У кремлі вирішили прибрати надбавку для працівників окупаційних адміністрацій за роботу у «складних умовах».
Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Відтак зарплата деяких «посадовців» знизиться у півтора рази, при цьому зміни стосуються саме колаборантів. Відрядженні росіяни будуть отримувати доплати, адже їх у москві цінують більше, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає безробіття й борги за виплатами зарплати.
Зокрема борги є навіть перед сами працівниками окупаційних адміністрацій. Відтак колаборанти стали заручниками ситуації за яку самі несуть відповідальність. Й відповідальність вони понесуть незалежно від їх бажання, адже Рух опору знає де вони й чим займаються, — наголошують у ЦНС.