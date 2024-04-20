Польські мітингувальники розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

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Польські мітингувальники розблокували два пункти пропуску, фото: upmp.news
Польські мітингувальники розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n194546-polski-mitynguvalnyky-rozblokuvaly-dva-punkty-propusku-na-kordoni-z-ukrayinou.htmlРакурс
Рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на польсько-українському кордоні відновлено.
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Про це сьогодні, 20 квітня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Сьогодні після 09.00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 тис. 700 вантажівок.
Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень, — наголошують у ДПСУ.