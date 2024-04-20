Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Польські мітингувальники розблокували два пункти пропуску, фото: upmp.news

Польські мітингувальники розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

20 кві 2024, 11:58
999

Рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на польсько-українському кордоні відновлено.


.

Про це сьогодні, 20 квітня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Сьогодні після 09.00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 тис. 700 вантажівок.

Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів