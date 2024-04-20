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Ракурс
Польские митингующие разблокировали два пункта пропуска, фото: upmp.news

Польские митингующие разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной

20 апр 2024, 11:58
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Рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на польсько-українському кордоні відновлено.


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Про це сьогодні, 20 квітня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Сьогодні після 09.00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 тис. 700 вантажівок.

Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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