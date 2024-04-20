Російські загарбники сьогодні, 19 квітня, вранці здійснили обстріли міста Вовчанська Харківської області.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті обстрілу:

За попередніми даними, ворог бив по місту авіаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ, — зазначають у прокуратурі.