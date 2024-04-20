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Ракурс
Наслідки обстрілу Вовчанська, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли Вовчанськ — пряме влучання у дев’ятиповерхівку (ФОТО)

20 кві 2024, 14:57
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Російські загарбники сьогодні, 19 квітня, вранці здійснили обстріли міста Вовчанська Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті обстрілу:

  • зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок — отримали поранення жінка та чоловік. Обом постраждалим 61 рік;
  • за іншими адресами внаслідок ударів по місту загинули двоє чоловіків віком 50 та 84 років.

За попередніми даними, ворог бив по місту авіаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ, — зазначають у прокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки обстрілу Вовчанська, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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