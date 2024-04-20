У Польщі триває акція з блокування кордону з Україною, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n194551-polski-mitynguvalnyky-planuut-poslabyty-blokadu-u-sche-odnomu-punkti-propusku-dpsu.html

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Польські мітингувальники планують відновити пропуск українських вантажівок, крім ваговозів із сільгосппродукцією, у прикордонному пункті «Рава-Руська — Гребенне» завтра, 21 квітня.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на речника Держприкордонслужби України полковника Андрія Демченка.

За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1−24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарська продукція — ред.), — зазначив Демченко. — Початок руху ваговозів попередньо має розпочатися об 08.00 21 квітня.

Перевізників просять врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, польські протестувальники зняли блокаду у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».

Джерело: «Українська правда»