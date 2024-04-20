Командир "Азова" призвал США исключить бригаду из законопроекта об оборонных ассигнованиях

https://racurs.ua/n194558-komandir-azova-prizval-ssha-iskluchit-brigadu-iz-zakonoproekta-ob-oboronnyh-assignovaniyah.html

Ракурс

Денис «Редіс» Прокопенко, підполковник, командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, закликав США виключити «Азов» із законопроєкту щодо оборонних асигнувань, який не дозволяє надавати бригаді озброєння країн НАТО.

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Він зауважив, що у низці законів про консолідовані асигнування США досі міститься правка, яка забороняє використовувати кошти «для озброєння, навчання або іншої допомоги батальйону «Азов» (слово «батальйон» прописано у законі, — «Ракурс»).

Скільки життів особового складу вдалося б зберегти та якими б були результати оборони міста Маріуполя, якби, крім високої мотивації, злагодженості та професіоналізму, азовці мали у своєму розпорядженні сучасну бронетехніку й артилерійські системи, — заявив Прокопенко на своїй сторінці у ФБ.

Прокопенко зазначив, що від 2017 року і дотепер у ряді законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься така поправка:

Жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону «Азов».

Полковник вказав, що закон «Ліхі» застосовували щодо «Азову» без будь-яких доказів, ґрунтуючись на характеристиці західних ЗМІ, які сформували своє ставлення під впливом російської пропаганди.

Прокопенко пояснив, що поправка є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя бригада не мала західного озброєння.

Через цю правку навіть після 2022 року «Азов» досі не має можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань та не отримує необхідне озброєння, котре союзники передають Україні, — продовжив «Редіс».

Саме ця поправка, яка рік у рік кочує з одного Appropriations bill в інший, є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя «Азов» не мав новітнього західного озброєння.

Усі основні звинувачення, які закидають «Азову», неодноразово спростовувалися на основі фактів у мережі та ЗМІ. Зокрема, на сайті AZOV CONTRA FAKE.

Наприкінці 2014 року «Азов» перестав бути батальйоном, і став окремим загоном спеціального призначення. З лютого 2023 року підрозділ — 12-та бригада спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.

Полковник Прокопенко зауважив, що «також не існує жодних доказів та підтверджень тим звинуваченням, які російська пропаганда ллє на «Азов» 10 років».

Нині делегації бійців бригади приймають у США, Європі. «Азовці» проводять зустрічі із представниками американського Конгресу, правозахисними організаціями, виступають в ООН, у Раді Європи, в кращих західних університетах. За словами Прокопенка, «Азов» приймають на найвищому рівні в усьому західному світі, але досі не дають бригаді зброю.

«Редіс» додав, що «Азов» був першим в Україні підрозділом, який перейшов на стандарти НАТО за власною ініціативою: «Без західного озброєння за 10 років ми стали одним із найбоєздатніших підрозділів у державі». Він закликав прибрати бригаду з Appropriations bill та усіх «чорних списків».