Одессит, потерявший жену и маленького сына во время удара рф, встретился со спикером Джонсоном

Спікер Палати представників США Майк Джонсон напередодні вирішального голосування щодо закону про допомогу Україні зустрівся з одеситом Сергієм Гайдаржі, який втратив дружину та 4-місячного сина під час ракетної атаки на його місто 2 березня 2024 року.

Cім’я Гайдаржі є прибічниками євангельського християнства, а дружина Сергія була донькою пастора. Майк Джонсон також євангельський християнин.

What made Speaker Mike Johnson change his mind about Ukraine?



Mike Johnson has been stalling Ukrainian aid for months, each time giving a different excuse. But yesterday, he came with a very clear message, condemning russia and expressing his support of Ukraine. Why?

1/n pic.twitter.com/vDrTQEGB1X