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Ракурс
Одессит, потерявший жену и маленького сына во время удара рф, встретился со спикером Джонсоном

Одессит, потерявший жену и маленького сына во время удара рф, встретился со спикером Джонсоном (ФОТО)

20 апр 2024, 17:58
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон напередодні вирішального голосування щодо закону про допомогу Україні зустрівся з одеситом Сергієм Гайдаржі, який втратив дружину та 4-місячного сина під час ракетної атаки на його місто 2 березня 2024 року.


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Cім’я Гайдаржі є прибічниками євангельського християнства, а дружина Сергія була донькою пастора. Майк Джонсон також євангельський християнин.

Подібні особисті зустрічі можуть мати глибокий вплив на людину, і я вважаю, що вони вплинули на Майка Джонсона, — написав економіст Роман Шеремета в мережі Х.

Він опублікував фото зустрічі. Нардеп Ірина Геращенко подякувала за організацію зустрічі колишньому нардепу Павлу Унгуряну, координатору проведення молитовних сніданків в Україні.

Источник: Ракурс


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