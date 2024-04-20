Одесит, який втратив дружину і маленького сина під час удару рф, зустрівся зі спікером Джонсоном

https://racurs.ua/ua/n194560-odesyt-yakyy-vtratyv-drujynu-i-malenkogo-syna-pid-chas-udaru-rf-zustrivsya-zi-spikerom-djonsonom.html

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон напередодні вирішального голосування щодо закону про допомогу Україні зустрівся з одеситом Сергієм Гайдаржі, який втратив дружину та 4-місячного сина під час ракетної атаки на його місто 2 березня 2024 року.

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Cім’я Гайдаржі є прибічниками євангельського християнства, а дружина Сергія була донькою пастора. Майк Джонсон також євангельський християнин.

Подібні особисті зустрічі можуть мати глибокий вплив на людину, і я вважаю, що вони вплинули на Майка Джонсона, — написав економіст Роман Шеремета в мережі Х.

What made Speaker Mike Johnson change his mind about Ukraine?



Mike Johnson has been stalling Ukrainian aid for months, each time giving a different excuse. But yesterday, he came with a very clear message, condemning russia and expressing his support of Ukraine. Why?

1/n pic.twitter.com/vDrTQEGB1X — Roman Sheremeta �� (@rshereme) April 19, 2024

Він опублікував фото зустрічі. Нардеп Ірина Геращенко подякувала за організацію зустрічі колишньому нардепу Павлу Унгуряну, координатору проведення молитовних сніданків в Україні.