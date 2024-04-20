Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Одесит, який втратив дружину і маленького сина під час удару рф, зустрівся зі спікером Джонсоном

Одесит, який втратив дружину і маленького сина під час удару рф, зустрівся зі спікером Джонсоном (ФОТО)

20 кві 2024, 17:58
999

Спікер Палати представників США Майк Джонсон напередодні вирішального голосування щодо закону про допомогу Україні зустрівся з одеситом Сергієм Гайдаржі, який втратив дружину та 4-місячного сина під час ракетної атаки на його місто 2 березня 2024 року.


.

Cім’я Гайдаржі є прибічниками євангельського християнства, а дружина Сергія була донькою пастора. Майк Джонсон також євангельський християнин.

Подібні особисті зустрічі можуть мати глибокий вплив на людину, і я вважаю, що вони вплинули на Майка Джонсона, — написав економіст Роман Шеремета в мережі Х.

Він опублікував фото зустрічі. Нардеп Ірина Геращенко подякувала за організацію зустрічі колишньому нардепу Павлу Унгуряну, координатору проведення молитовних сніданків в Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів