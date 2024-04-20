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Ракурс
Желто-синие флаги и "Слава Украине" - появилось видео из Конгресса США при принятии закона о помощи

Желто-синие флаги и «Слава Украине» — появилось видео из Конгресса США при принятии закона о помощи

20 апр 2024, 22:20
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Палата представників США 20 квітня ухвалила допомогу Україні на понад 60 млрд дол.


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Під час голосування конгресмени аплодували та розмахували українськими прапорами, після чого спікер Палати представників Майк Джонсон закликав колег сховати жовто-сині стяги, нагадавши законодавцям, що на сесії не дозволено демонструвати прапори іноземних держав.

Палата представників США переважною більшістю підтримала законопроєкт із допомоги Україні. «За» проголосували 310 конгресменів, «проти» — 112 законодавців. 100 республіканців були за, 112 республіканців — проти.

Семеро членів Палати не голосували. Востаннє Палата представників схвалювала допомогу Україні 2023 року.

Источник: Ракурс


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