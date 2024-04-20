Зеленский отреагировал на принятие помощи Украине от США — Это лидерство Америки

https://racurs.ua/n194568-zelenskiy-otreagiroval-na-prinyatie-pomoschi-ukraine-ot-ssha-eto-liderstvo-ameriki.html

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Президент Володимир Зеленський увечері 20 квітня відреагував на ухвалення допомоги Україні від США у Палаті представників.

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Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки. За яке так ми боролися. Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору, — сказав глава держави у вечірньому зверненні до українців.

Президент подякував усім причетним до ухвалення цього рішенні. Нагадаємо, далі закон має розглянути Сенат США та підписати президент Джо Байден.