Зеленский отреагировал на принятие помощи Украине от США — Это лидерство Америки

Зеленский отреагировал на принятие помощи Украине от США — Это лидерство Америкиhttps://racurs.ua/n194568-zelenskiy-otreagiroval-na-prinyatie-pomoschi-ukraine-ot-ssha-eto-liderstvo-ameriki.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський увечері 20 квітня відреагував на ухвалення допомоги Україні від США у Палаті представників.
Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки. За яке так ми боролися. Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору, — сказав глава держави у вечірньому зверненні до українців.
Президент подякував усім причетним до ухвалення цього рішенні. Нагадаємо, далі закон має розглянути Сенат США та підписати президент Джо Байден.
Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни — війни, яку путін повинен програти, — сказав Зеленський.