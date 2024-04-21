Кабмин работает над новыми ограничениями для уклонистов. Фото:

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Нові обмеження для ухилянтів від мобілізації готує український уряд.

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У Кабінеті міністрів України вже працюють над новими обмеженнями для тих громадян, які ухиляються від мобілізації та служби у війську. Про це міністр юстиції Денис Малюська 21 квітня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг. Зараз чиновники напрацьовують зміни до своїх постанов.

Малюська зазначив, що він не сумнівається у тому, що Кабмін «забезпечить стимулювання» тих українців, які сумніваються у необхідності йти на фронт.

Різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, зміни у регулюванні, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа, — розповів урядовець.

Нагадаємо, 16 квітня президент України підписав закон про удосконалення мобілізації, а 17 квітня його опублікували в офіційному парламентському виданні «Голос України». Це означає, що закон набуде чинності з 18 травня.

Призовники та військовозобов’язані мають оновити свої дані протягом 60 днів після набрання чинності законом, тобто, до середини липня 2024 року.

Положення закону, що стосуються військово-транспортної повинності (мобілізації транспорту) набудуть чинності через вісім місяців, тобто з середини січня 2025 року.