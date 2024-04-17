Закон про мобілізацію офіційно опубліковано - як і коли він запрацює

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Закон про мобілізацію 17 квітня опубліковано в офіційному парламентському виданні «Голос України».

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Це означає, що він набуде чинності з 18 травня.

Як і коли почне діяти закон про мобілізацію

Президент України підписав закон про удосконалення мобілізації 16 квітня.

Положення закону, що стосуються військово-транспортної повинності (мобілізації транспорту) набудуть чинності через вісім місяців, тобто з середини січня 2025 року.

Призовники та військовозобов’язані мають оновити свої дані протягом 60 днів після набрання чинності законом, тобто, до середини липня 2024 року. Для цього тим, хто перебуває в Україні, потрібно особисто з’явитися до ТЦК, Центру надання адмінпослуг або зробити це у своєму електронному кабінеті військовозобов’язаного (за його наявності та після того, як цей сервіс стане доступним).

У військовозобов’язаних, які перебувають за кордоном, є такі опції — повідомити себе за офіційною електронною адресою ТЦК або за телефоном, вказаним на сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет.

Громадяни, які перебувають не в Україні та зняті з військового обліку через перебування за кордоном, повинні знову стати на облік упродовж 30 днів з моменту набрання чинності окремої постанови Кабміну про облік громадян, які перебувають за кордоном.

З 1 вересня 2025 року розпочинається навчання всіх студентів базової військової підготовки. Також 1 вересня 2025 року розпочнеться навчання військової справи для осіб, які вперше хочуть обійняти посади на держслужбі або в органах прокуратури. Сама вимога мати таку військову підготовку для вступу на посаду почне працювати ще на рік пізніше. З 1 вересня 2026 року або з моменту скасування військового стану.

Упродовж місяця з моменту опублікування закону (тобто до середини травня 2024 року) Кабмін має розробити акти, які потрібні для функціонування закону, а також забезпечити роботу рекрутерів у центрах надання адмінпослуг та центрах зайнятості з метою залучення людей на військову службу.

Електронні кабінети повинні запрацювати протягом двох місяців з моменту опублікування закону. Тобто до середини червня.

До середини липня 2024 року запрацює автоматизований обмін даними між електронним реєстром та банком даних із проблем інвалідності.

Упродовж трьох після опублікування закону, тобто до середини липня 2024 року, Кабмін має вжити заходів щодо перевірки висновків МСЕК (медико-соціальних експертних комісій) щодо встановлення інвалідності особам 25−50 років, ухвалених після 24 лютого 2022 року.