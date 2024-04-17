Російські нацисти вдарили ракетами по Чернігову, є жертви та поранені

https://racurs.ua/ua/n194447-rosiyski-nacysty-vdaryly-raketamy-po-chernigovu-ie-jertvy-ta-poraneni.html

Ракурс

Війська рф уранці 17 квітня вдарили ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені, повідомили в ОВА.

.

Інші деталі зараз невідомі.

У багатьох областях України (північ та центр) о 9.00 оголосили повітряну тривогу.

Раніше ЗМІ повідомляли про стовп диму у Чернігові.

ОНОВЛЕННЯ.

Згодом керівник ОВА Чаус повідомив, що армія РФ атакувала майже центр Чернігова трьома ракетами. За його словами, серед цивільних є загиблі та багато поранених.