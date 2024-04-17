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Ракурс
Російські нацисти вдарили ракетами по Чернігову, є жертви та поранені

Російські нацисти вдарили ракетами по Чернігову, є загиблі та поранені

17 кві 2024, 09:30
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Війська рф уранці 17 квітня вдарили ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені, повідомили в ОВА.


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Інші деталі зараз невідомі.

У багатьох областях України (північ та центр) о 9.00 оголосили повітряну тривогу.

Раніше ЗМІ повідомляли про стовп диму у Чернігові.

ОНОВЛЕННЯ.

Згодом керівник ОВА Чаус повідомив, що армія РФ атакувала майже центр Чернігова трьома ракетами. За його словами, серед цивільних є загиблі та багато поранених.

Джерело: Ракурс


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