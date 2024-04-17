Словаччина - це не тільки Фіцо: активісти збирають мільйон на закупівлю боєприпасів для України

https://racurs.ua/ua/n194446-slovachchyna-ce-ne-tilky-fico-aktyvisty-zbyraut-milyon-na-zakupivlu-boieprypasiv-dlya-ukrayiny.html

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«Якщо не уряд — то ми» — під таким гаслом словацькі активісти збирають 1 млн євро на закупівлю боєприпасів для України.

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Кошти спрямують на чеську ініціативу, в рамках якої вже знайшли мільйон боєприпасів.

Офіційно уряд Словаччини відмовився брати участь в закупівлі, тому за діло взялися громадські організації.

Ми не допустимо відмови в допомозі нашому сусідові. Вважаємо, що позиція влади не представляє поглядів більшості громадян. Ми переконані, що позиція влади не відповідає більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо і знаємо, як допомогти. Ми доведемо, що Словаччина не боягузлива і стоїть на правильному боці історії, — пишуть вони.

Нагадаємо, Чехія у межах своєї ініціативи знайшла понад мільйон боєприпасів для України. Про це 13 квітня повідомив президент Чехії Петр Павел. У лютому стало відомо, що Чехія знайшла 800 тис. снарядів для Сил оборони за межами ЄС.

Шизофренія Фіцо

Словаччина не підтримує вступ України до НАТО. За словами прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, країна не ратифікуватиме документи про ухвалення України до Альянсу в парламенті.

Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО, — заявив Фіцо 16 квітня.

Прем'єр додав, що його країну «цілком влаштовує нейтральна Україна», а її північноатлантична інтеграція «буде на користь лише Третьої світової війни».

Тим часом у четвер, 11 квітня, прем'єр Словаччини під час пресконференції з українським прем'єром Денисом Шмигалем сказав, що «ми не та країна, яка створюватиме вам перешкоди на вашому шляху до ЄС».

Навпаки — ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу.

Фіцо зазначив, що Словаччина хоче проявити солідарність з Україною у повномасштабній війні проти росії, бо «використання російської сили в Україні — це порушення міжнародних угод. Україна потребує допомоги та солідарності».

Також він зазначив, що Братислава візьме участь в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня.

Окрім цього, Словаччина та Україна схвалили дорожню карту щодо співробітництва між країнами.

Перед зустріччю українську та словацьку делегації зустріли демонстранти, які освистували членів словацького уряду та викрикували «Ганьба!».

Раніше Фіцо неодноразово заявляв, що поважає рішення України вступити до ЄС, але додавав, що «це не має нічого спільного з реальністю», бо Україна «абсолютно не готова» до цього:

Не може бути такого, щоб країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, приєднається до ЄС, — зазначав він, але обіцяв не блокувати переговори.

При цьому Фіцо зазначав, що виступає проти вступу України в НАТО.

У своїх виступах та інтерв’ю словацький прем'єр постійно використовував кремлівські наративи, щодо українських неонацистів на Донбасі.