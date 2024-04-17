Комітет розвідки США закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n194445-dopomoga-ukrayini-komitet-rozvidky-ssha-proviv-sekretnu-naradu.html

Ракурс

Комітет розвідки США після секретної наради закликав негайно забезпечити допомогу Україні.

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Ми повинні надати допомогу Україні негайно. Сьогодні на секретній нараді наш комітет був повідомлений про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати мають негайно протистояти агресивній війні путіна, оскільки ситуація в Україні критична, — йдеться у дописі комітету в мережі Х.

Нагадаємо, напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон виступив з ініціативою про розділення раніше підтриманого Сенатом законопроекта про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Його ідея передбачає пакет з 4 окремих законопроектів, четвертим з яких має бути документ про пріоритети нацбезпеки США, що включатиме зокрема положення про надання допомоги Україні у вигляді кредиту та використання заморожених російських активів.