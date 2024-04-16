Республіканці США назвали спікера Палати представників "Чемберленом"

https://racurs.ua/ua/n194437-respublikanci-ssha-nazvaly-spikera-palaty-predstavnykiv-chemberlenom.html

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Через цинічне затягування голосування пакета допомоги Україні, спікера Палати представників США Майка Джонсона вже принижують навіть його однопартійці.

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Вони порівнюють Джонсона з колишнім очільником уряду Великої Британії Невілом Чемберленом, який виступав за політику умиротворення Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.

Про це написав очільник комітету закордонних справ республіканець Майк Маккол. Його цитату навела у своїх соцмережах журналістка «Голосу Америки» Катерина Лісунова.

Історія запам’ятає - ви були Черчиллем чи Чемберленом? — цитує журналістка звернення Маккола.

Нагадаємо, робота над чотирма планами допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню досі триває. Про це заявив 16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон. Він розповів, що четвертим законопроєктом у цьому пакеті будуть інші американські пріоритети, а саме: закон про репо.

Ми впроваджуємо концепцію позики й все це в додатковому обговоренні, — зазначив Джонсон.

Раніше після піврічних дебатів щодо допомоги Україні спікер Палати представників Конгресу США, конгресмен-республіканець Майк Джонсон запропонував власний план затвердження законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та країнам Тихоокеанського регіону.