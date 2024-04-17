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Российские нацисты ударили ракетами по Чернигову
Российские нацисты ударили ракетами по Чернигову, есть погибшие и раненыеhttps://racurs.ua/n194447-rossiyskie-nacisty-udarili-raketami-po-chernigovu-est-pogibshie-i-ranenye.htmlРакурс
Війська рф уранці 17 квітня вдарили ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені, повідомили в ОВА.
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Інші деталі зараз невідомі.
У багатьох областях України (північ та центр) о 9.00 оголосили повітряну тривогу.
Раніше ЗМІ повідомляли про стовп диму у Чернігові.
ОНОВЛЕННЯ.
Згодом керівник ОВА Чаус повідомив, що армія РФ атакувала майже центр Чернігова трьома ракетами. За його словами, серед цивільних є загиблі та багато поранених.