ПВО ночью сбила пять «Шахедов». Фото:

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Ракурс

Російські окупанти знову атакували Україну ударними дронами.

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У ніч на 22 квітня противник запустив сім БпЛА-камікадзе типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму. Крім того, був удар трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що вночі підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України знищили п’ять «Шахедів». А близько 7.00 було збито розвідувальний дрон «Орлан-10». Усі ворожі безпілотники збили на Одещині.

Тим часом Сили оборони Півдня повідомили про влучання на території регіону. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку, але люди не постраждали.

Нагадаємо, 21 квітня російські загарбники скинули дві керовані авіабомби на село Козацьке Новокаховської громади в Херсонській області. Було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, але ніхто не постраждав.