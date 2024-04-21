россия до 9 мая планирует занять Часов Яр — Зеленскийhttps://racurs.ua/n194597-rossiya-do-9-maya-planiruet-zanyat-chasov-yar-zelenskiy.htmlРакурс
Російська армія планує захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.
Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що нещодавно був у цьому регіоні й спілкувався з українськими військовими.
Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь росії, і також не вистачає артилерійських снарядів, — наголосив Зеленський. — Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, і потім розбити плани рф щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні.
За інформацією Зеленського, до червня ворог планує мобілізувати значну кількість військових.
росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось, — зазначив він.