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Ракурс
россия пытается захватить Часов Яр, фото: «Укринформ»

россия до 9 мая планирует занять Часов Яр — Зеленский

21 апр 2024, 21:58
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Російська армія планує захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.


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Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що нещодавно був у цьому регіоні й спілкувався з українськими військовими.

Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь росії, і також не вистачає артилерійських снарядів, — наголосив Зеленський. — Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, і потім розбити плани рф щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні.

За інформацією Зеленського, до червня ворог планує мобілізувати значну кількість військових.

росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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