росія намагається захопити Часів Яр, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n194597-rosiya-do-9-travnya-planuie-zaynyaty-chasiv-yar-zelenskyy.html

Ракурс

Російська армія планує захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.

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Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що нещодавно був у цьому регіоні й спілкувався з українськими військовими.

Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь росії, і також не вистачає артилерійських снарядів, — наголосив Зеленський. — Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, і потім розбити плани рф щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні.

За інформацією Зеленського, до червня ворог планує мобілізувати значну кількість військових.