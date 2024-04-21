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Ракурс
росія намагається захопити Часів Яр, фото: «Укрінформ»

росія до 9 травня планує зайняти Часів Яр — Зеленський

21 кві 2024, 21:58
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Російська армія планує захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.


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Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що нещодавно був у цьому регіоні й спілкувався з українськими військовими.

Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь росії, і також не вистачає артилерійських снарядів, — наголосив Зеленський. — Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, і потім розбити плани рф щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні.

За інформацією Зеленського, до червня ворог планує мобілізувати значну кількість військових.

росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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