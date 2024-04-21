Протистояння рашиста та українського FPV-дрона потрапило на відео

Російський загарбники за допомогою підручних засобів безуспішно намагався відбитися від українського FPV-дрона.

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Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, було опубліковане у Telegram-каналі групи ударних БПАК 47-ї ОМБР «Маґура».

Окупаційні війська в наступі, майже не викатують техніку в нашій зоні відповідальності, намагаються заводити групи по 2−3 людини, накопичувати особовий склад і проводити штурми, — зазначається в описі відео. — Задача fpv, як і інших вогневих засобів, завчасно знищити їх, щоб цього накопичення не відбулось, інакше — бій приймає піхота.