Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Протистояння рашиста та українського FPV-дрона потрапило на відео

21 кві 2024, 21:25
999

Російський загарбники за допомогою підручних засобів безуспішно намагався відбитися від українського FPV-дрона.


.

Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, було опубліковане у Telegram-каналі групи ударних БПАК 47-ї ОМБР «Маґура».

Окупаційні війська в наступі, майже не викатують техніку в нашій зоні відповідальності, намагаються заводити групи по 2−3 людини, накопичувати особовий склад і проводити штурми, — зазначається в описі відео. — Задача fpv, як і інших вогневих засобів, завчасно знищити їх, щоб цього накопичення не відбулось, інакше — бій приймає піхота.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів