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Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Противостояние рашиста и украинского FPV-дрона попало на видео

21 апр 2024, 21:25
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Російський загарбники за допомогою підручних засобів безуспішно намагався відбитися від українського FPV-дрона.


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Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, було опубліковане у Telegram-каналі групи ударних БПАК 47-ї ОМБР «Маґура».

Окупаційні війська в наступі, майже не викатують техніку в нашій зоні відповідальності, намагаються заводити групи по 2−3 людини, накопичувати особовий склад і проводити штурми, — зазначається в описі відео. — Задача fpv, як і інших вогневих засобів, завчасно знищити їх, щоб цього накопичення не відбулось, інакше — бій приймає піхота.

Источник: Ракурс


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