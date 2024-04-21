Атаки Часового Яру повторюють тактику рф в Авдіївці. Фото:

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Російські окупанти повторюють свою тактику боїв в Авдіївці під час штурмів Часового Яру.

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Щодня російські Військово-повітряні сили скидають на місто 20−30 боєприпасів. До бомбардувань та ракетних ударів задіюють літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані від фронту, використовуючи крилаті бомби. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 21 квітня.

Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії, — йдеться в тексті повідомлення.

Британці наголошують, що Часів Яр добре захищений та розташований на височині. А сухопутні російські сили досягли лише повільного прогресу у цьому районі.

Тим часом в оперативному командуванні «Хортиця» заявили, що українські військові контролюють ситуацію у місті Часів Яр. Штурмові групи росіян заїжджають на БМП, атакують як за підтримки як дронів, так і артилерії. А російська авіація скидає бомби на цивільну інфраструктуру і позиції Сил оборони.

Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає, — зазначив речник ОК «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, експерти з DeepState заявили, що російські загарбники просунулися в селі Новомихайлівка на Новопавлівському напрямку. Хоч більша частина населеного пункту вже захоплена ворогом, частину села досі контролюють Збройні сили України.