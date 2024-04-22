Что перевозили в авто убийцы полицейского, рассказали в МВД

Автомобиль убийц полицейского. Фото:

https://racurs.ua/n194609-chto-perevozili-v-avto-ubiycy-policeyskogo-rasskazali-v-mvd.html

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Двоє військовослужбовців, які вбили поліцейського та поранили його напарника у Вінницькій області, перевозили у своєму автомобілі боєприпаси та гранати.

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Зловмисники зізналися слідчим, що скинули ящики з гранатами у водойму. Точне місцеперебування вони вже вказали, там працюють криміналісти, слідчі та водолази. Також правоохоронці вже знайшли знаряддя вбивства. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі телемарафону.

Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на даний момент ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено. Все буде долучено до матеріалів кримінального провадження, — розповів він.

Очільник МВС зазначив, що 22 квітня затриманим військовослужбовцям оберуть запобіжний захід. Мотив їхнього злочину встановить слідство.

Нагадаємо, двох військових, які у Вінницькій області вбили 20-річного патрульного та поранили його напарника, 21 квітня затримали в селі Липецьке Одеської області. Їм повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та підозру в дезертирстві. Зловмисникам загрожує тюремний строк від 9 до 15 років або навіть довічне ув’язнення.