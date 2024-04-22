Расстрел полицейских в Винницкой области - суд избрал меры пресечения подозреваемым

https://racurs.ua/n194617-rasstrel-policeyskih-v-vinnickoy-oblasti-sud-izbral-mery-presecheniya-podozrevaemym.html

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Вінницький міський суд 22 квітня обрав запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві поліцейського — тримання під вартою два місяці без права внесення застави.

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Йдеться про батька та сина — Валерія та Віталія Василаке.

Під час судового засідання прокурор заявив, що саме Віталій Василаке стріляв у співробітника поліції.

Він зробив мінімум чотири постріли в поліцейського. Після скоєння злочину саме він викинув в озеро, яке розташоване неподалік їхнього будинку, боєприпаси, які вони перевозили, а саме гранати, — заявив прокурор.

Він також попросив у суду обрати для Віталія Василаке запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Як пише «Суспільне», у залі суду підозрюваний Валерій Василаке заявив, що у поліцейського стріляв його син.

Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив, — сказав він.

За його словами, зброю, яка була в автомобілі, вкрав син. Продавати її не планували. Також він підтвердив, що планував разом із сином виїхати до Молдови.

Під час судового засідання Віталій Василаке підтвердив, що саме він стріляв у поліцейського.

Коли нас зупинив поліцейський, я думав, що він один, і коли його вдарив, я не знав, що є другий напарник. Я думав, що поліцейський, з яким я розмовляв, один, і сподівався, що він знепритомнів і ми поїдемо далі. Я не думав, що з’явиться другий поліцейський і відкриє вогонь машиною, де був мій батько. Я був у стані шоку, забіг за машину, автоматично дістав пістолет і відкрив вогонь поліцейським, але я не хотів його вбивати, — заявив Василаке.

Він також підтвердив слова батька, що гранати, які вони перевозили, належали йому.

Там було дві шухляди з гранатами Ф-1, у кожній шухляді по 10 штук. Хотів закопати будинки для невизначених часів, — заявив Василаке.

Він сказав, що дуже шкодує про те, що сталося.

Чоловіки, яких підозрюють у розстрілі поліцейських на Вінниччині під час огляду авто, перевозили боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму, повідомив очільник МВС Клименко. Інший поліцейський, якого також було поранено, наразі перебуває у стані середньої тяжкості, додав він.