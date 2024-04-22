Германия сорвала сроки поставки сотен бронемашин Украине

https://racurs.ua/n194626-germaniya-sorvala-sroki-postavki-soten-bronemashin-ukraine.html

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Профінансований Німеччиною контракт на сотні бронемашин для України передбачав поставки перших партій ще у 2023 році, проте станом на квітень не було передано жодної одиниці.

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Про це повідомляє німецьке видання Bild.

В червні 2023 року уряд Німеччини анонсував транш військової допомоги Україні до якого увійшла велика кількість бронетехніки включно з неназваними «бронетранспортерами».

Як згодом повідомило видання, мова йшла про броньовані машини класу MRAP німецького виробництва, а саме BATT UMG.

Є контракт між Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) та Україною, який фінансується Німеччиною. За нашими даними, всі транспортні засоби будуть поставлені у 2024 році, — розповів журналістам речник Федерального міністерства оборони (BMVg).

За інформацією Bild, компанія FFG отримала контракт на 400 машин загальною вартістю у 315 мільйонів євро, де кожна машина, включаючи запчастини, сертифікацію та вартість доставки обходиться у 787 500 євро. Постачання техніки мало розпочатись у 2023 році та тривати протягом наступних кількох років.

Bild посилається на отримані секретні документи міністерства оборони ФРН від вересня 2023 року у яких йдеться про плани поставок для України бронемашин партіями по 20 одиниць з січня по жовтень 2024 року.

Однак наразі день жодних транспортних засобів цього типу досі не було передано, а перші поставки заплановані на 2024 рік.

За інформацією видання, у цьому році поставки вже переносились з січня на травень, а тепер очікуються лише з червня. Загальний очікуваний об'єм переданої техніки у 2024 році через це був урізаний вдвічі з 200 до 100 одиниць.

Причинами постійних зривів поставок можуть бути погано налагоджені логістичні та виробничі процеси, адже німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) виробляє машини за ліцензією, виконуючи лише остаточне збирання із американських запчастин.

У виданні розповідають, посилаючись на джерела в міноборони ФРН, що до затримок призвели «обмежувальні дозволи на експорт із США до Німеччини».