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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 461 тис. 60 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 241 танк;
- 13 тис. 916 бойових броньованих машин;
- 11 тис. 765 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 46 одиниць РСЗВ;
- 769 одиниць засобів ППО;
- 348 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 407 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 117 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 15 тис. 845 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 936 одиниць спеціальної техніки.